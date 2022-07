Eerste tractoren en trucks op de Dam voor protestactie

Op de Dam in Amsterdam staan zaterdagochtend acht tractoren en negen vrachtwagens klaar voor een protestactie later op de dag. Met de “wereldwijde actie” wil actiegroep Nederland in Verzet aandacht vragen voor boeren, vissers en truckers.

Op de trekkers hangen omgekeerde Nederlandse vlaggen. De afgelopen weken werden die vlaggen een symbool van de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Ook in andere landen, zoals Canada, Australië en Italië, worden zaterdag volgens de organisatie acties gehouden om de Nederlandse boeren te steunen. Bij de demonstratie op de Dam staan zaterdag ook een aantal internationale sprekers op het programma, aldus initiatiefnemer Michel Reijinga.

Het protest begint om 12.00 uur. Na een bijeenkomst op de Dam wordt er een route gelopen door de stad.