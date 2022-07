Meldpunt voor bedreigde wetenschapper in de maak

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil meer doen om bedreigde wetenschappers te beschermen. Net als bij journalisten wil de minister dat er voor hen een informatie- en meldpunt komt. Dat moet er na de zomer komen, zegt hij in een interview in het AD.

Dijkgraaf zegt in de krant dat het hem pijn doet dat een aantal wetenschappers dat “alles heeft gegeven” om de maatschappij gezond te houden nu wordt bedreigd. Hij vindt dat er te weinig oog was voor de veiligheid van wetenschappers. Als voorbeeld noemt hij onder andere dat de Belgische viroloog Marc van Ranst thuis door iemand met een raketwerper is opgewacht.

“We willen een punt oprichten: wetenschapveilig.nl, zoals er nu ook persveilig.nl is”, zegt Dijkgraaf in het AD. “Dat betekent dat er een website komt, dat er aanspreekpunten komen, een meldnummer, maar ook meer onderzoek naar hoe we die wetenschappers veilig stellen.” Volgens hem werkt onder andere de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland hieraan. Ook zal de minister het probleem internationaal aankaarten.