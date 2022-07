Patiënten hoeven minder lang nuchter te zijn voor operatie

Patiënten hoeven minder lang nuchter te blijven voor een operatie. Recent is er een nieuwe richtlijn opgesteld waarin de zogenoemde nuchtertijden veel korter zijn, meldt de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie na berichtgeving van het AD.

Jaarlijks zien anesthesiologen meer dan 1,2 miljoen mensen voor een operatie of procedure en het grootste deel moet daarvoor nuchter zijn. Zo moet worden voorkomen dat er braaksel in de longen komt gedurende de narcose of sedatie. Voorheen was het advies daarbij om de avond voor de ingreep de laatste maaltijd te eten en daarna niks meer te eten of te drinken. Dat was ook als de ingreep pas in de middag gepland stond.

In de nieuwe richtlijn is afgesproken dat patiënten tot zes uur voor de operatie mogen eten, en tot twee uur vooraf heldere dranken mogen drinken, zoals water, limonade, thee of zwarte koffie. “Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er voldoende aanleiding is om de nuchtertijd korter voor de operatie te stellen”, zegt Anton de Bruin, bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en zelf anesthesioloog en intensivist. “Het geeft patiënten meer comfort, om bijvoorbeeld in de ochtend nog een kop zwarte koffie te kunnen drinken. Ook herstelt het lichaam zo sneller na de operatie.”

De kortere nuchtertijden werden in de meeste klinieken al langer toegepast, aldus De Bruin. Nu is deze werkwijze officieel vastgelegd in de nieuwe richtlijn, ook in Europees verband. “Met zijn allen zeggen we nu: dit is de standaard, en we wijken er alleen vanaf als we er een goede reden voor hebben zoals goed benoemd in de richtlijn.”