Vakantieverkeer veroorzaakt files op Europese wegen

Mensen die op weg zijn naar hun vakantiebestemming moeten op een aantal wegen in het buitenland rekening houden met files. Zo is het in Frankrijk onder meer druk op de A7, de Autoroute du Soleil. In zuidelijke richting bij Valence staat er 17 kilometer file en is de vertraging een uur, meldt de ANWB.

Volgens een woordvoerder van de verkeersdienst wordt het langzamerhand drukker op de buitenlandse wegen. “Vooral op de A7 zie je de drukte, maar ook bij een aantal tunnels in Oostenrijk en Zwitserland.” Zo moeten vakantiegangers die in Zwitserland op de A2 richting de Gotthardtunnel rijden, rekening houden met wachttijden van maar liefst twee uur.

Ook op de weg richting Sloveniƫ staat er een uur file richting de Karawankentunnel. Verder is er in Zuid-Duitsland een uur vertraging op de A8 richting Salzburg door 10 kilometer file.

De ANWB verwacht dat het in Frankrijk zaterdag vooral erg druk zal worden op de wegen naar het zuiden en dat de piekuren tussen 08.00 uur en 15.00 uur zullen zijn.