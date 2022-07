Vierdaagsefeesten Nijmegen trekken 1,5 miljoen bezoekers

De Vierdaagsefeesten rondom de Vierdaagse in Nijmegen hebben dit jaar ongeveer 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn er iets minder dan tijdens de voorgaande editie in 2019. Dat ligt volgens de organisatie vooral aan de grote hitte op dinsdag en woensdag en regen op donderdag.

De Vierdaagsefeesten streven volgens directeur-bestuurder Joris Bouwmeister ook niet naar bezoekersrecords. De zeven feestdagen moeten vooral toegankelijk en gezellig blijven. Met name vorige week zaterdag en afgelopen vrijdag was het hier en daar te druk in het stadscentrum en moest de politie bepaalde feestlocaties als ‘vol’ bestempelen. Er stonden 42 podia en 103 terrassen in de stad.

Tijdens de Vierdaagsefeesten is urine ingezameld. Daarvan wordt kunstmest gemaakt. Bij een speciale toiletwagen liep een proefproject waarbij urine bewerkt werd tot schoon drinkwater en meststoffen. Daar is 23.100 liter urine veranderd in 22.050 liter schoon drinkwater en 183 kilo meststoffen. De begeleidend wetenschappers spreken van een succes. Op de Vierdaagsefeesten, een van de grootste festivals van Europa, worden vaak proeven uitgevoerd die bij succes landelijk worden uitgerold.