2,3 miljoen mensen zien Oranjedames verliezen in kwartfinale EK

Ruim 2,3 miljoen mensen hebben zaterdagavond op NPO 1 gezien hoe de Nederlandse voetbalsters in de kwartfinale van het EK werden uitgeschakeld door Frankrijk. Het was daarmee verreweg het best bekeken programma van de avond, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Frankrijk besliste het duel pas in de verlenging. Ève Périsset benutte een strafschop na een overtreding van Dominique Janssen op Kadidiatou Diani en daarmee werd Nederland uitgeschakeld met 1-0. Woensdag treft Frankrijk Duitsland.

Niet alleen de wedstrijd zelf, ook de voor- en nabeschouwing trokken bekijks. Naar de voorbeschouwing keken 773.000 mensen en de nabeschouwing werd gezien door bijna 1,2 miljoen mensen.

Meer dan de helft van de top 10 bestond uit programma’s rond sportevenementen, zoals de Tour de France en het WK Atletiek. De NPO domineert de top 10, met maar liefst negen programma’s. Het Half Acht Nieuws van RTL 4 staat op plek negen met 713.000 kijkers.