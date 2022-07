Concert Pearl Jam in Ziggo Dome op laatste moment afgezegd

Het concert dat Pearl Jam zondag zou geven in de Ziggo Dome in Amsterdam is enkele uren van tevoren afgezegd. Frontman Eddie Vedder is nog niet hersteld van stemproblemen, heeft concertorganisator MOJO bekendgemaakt.

“Ondanks alle inspanningen van iedereen heeft hij helaas nog steeds geen stem en is zodoende niet in staat om op te treden”, meldt MOJO. De tweede show van Pearl Jam, die gepland staat voor maandag, gaat vooralsnog wel door.

Er komt geen vervangend concert voor het afgeblazen optreden. Tickethouders krijgen hun geld terug.