Aantal positieve coronatests keldert verder

Het aantal vastgestelde coronagevallen in Nederland daalt steeds sneller. In de afgelopen week zijn 28.588 besmettingen bevestigd en geregistreerd. Dat is 30 procent minder dan in de zeven dagen ervoor. Het is de snelste daling sinds 3 mei.

De zomergolf bereikte zijn hoogste punt op 13 juli. Sindsdien daalt het gemiddelde twaalf dagen achter elkaar. Nederland is nu terug op het niveau van 22 juni.

Tussen zondagochtend en maandagochtend hebben de teststraten van de GGD’en 2488 coronabesmettingen aan het licht gebracht. Dat is het laagste dagcijfer sinds 13 juni, ruim een maand geleden. Nijmegen heeft de meeste positieve tests, namelijk 162. In Amsterdam kregen 111 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Daarna volgen Rotterdam (77), Den Haag (73) en Utrecht (58).

Het RIVM krijgt alleen de uitslagen van coronatests die in de testlocaties van de GGD’en zijn uitgevoerd. Zelftests worden niet meegerekend, dus het werkelijke aantal positieve tests is waarschijnlijk hoger.