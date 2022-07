Ongeval met aanhanger Landmacht met tank op A12 richting Utrecht

Een trekker met oplegger van de Landmacht is maandag door een klapband tegen een geluidswal op de A12 richting Utrecht gereden. Op de oplegger stond een Leopardtank, zo twittert de Marechaussee. Op een foto die Rijkswaterstaat twittert is te zien dat de aanhanger tegen een geluidsscherm tot stilstand is gekomen. De chauffeur is gewond geraakt.

Voor het verkeer op de A12 is nu bij Reeuwijk één rijstrook open richting Utrecht, zo meldt de dienst. Weggebruikers moeten rekening houden met ruim een uur vertraging. Aangeraden wordt vanaf het knooppunt Prins Clausplein om te rijden over de A4 en N11.

Volgens de politie kan het bergen nog enkele uren duren.