Tekort aan personeel: spoedeisende hulp Zoetermeer deels dicht

Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer sluit wegens personeelstekort de spoedeisende hulp (SEH) drie dagen in de week, van dinsdag 8.00 uur tot vrijdag 8.00 uur. De tijdelijke maatregel zal duren van 2 augustus tot 1 oktober. Het hospitaal heeft ertoe moeten besluiten wegens “de combinatie van landelijke krapte op de arbeidsmarkt en ziekteverzuim”.

Het lukt niet de bezetting voor 24 uur per dag rond te krijgen door tekort aan gespecialiseerd personeel (SEH-artsen) op de afdeling. Met omliggende ziekenhuizen, de ambulancedienst en de huisartsen in de regio wordt de komende week besproken hoe de continuïteit en veiligheid van de zorg moeten worden gehandhaafd.

Het LangeLand is het enige ziekenhuis in Zoetermeer zelf. In omliggende steden liggen onder meer de vestigingen van het HagaZiekenhuis en het Gouda Groene Hart Ziekenhuis.

Patiëntenfederatie Nederland betreurt de tijdelijke sluiting, maar snapt dat er sprake is van overmacht. “Wat er niet is, kun je niet maken”, zo klinkt het berustend. De federatie vindt het een goede zaak dat er andere opvang voor de patiënten geregeld wordt, maar “leuk is het niet”.