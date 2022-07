Stikstofbemiddelaar Remkes: te lang om de hete brij heen gedraaid

Boeren hebben de afgelopen jaren onvoldoende kunnen rekenen op de overheid, erkent Johan Remkes, die door het kabinet is aangesteld om de discussies over het stikstofbeleid in goede banen te leiden. Hij schrijft dat in een brief waarin hij een groot aantal landbouworganisaties uitnodigt om te komen praten.

In zijn brief spreekt Remkes grote waardering uit voor de landbouwsector. “Ik zie dat er de laatste jaren al enorm veel op het boerenerf is afgekomen. Overheid en politiek zijn niet altijd de partijen geweest waar boeren van op aan konden, vooral omdat er te lang om de hete brij is heen gedraaid.”

De gesprekken tussen het kabinet en alle betrokken partijen, die volgende maand moeten beginnen, ziet Remkes als “een kentering”. Hij hoopt “samen uit de impasse” te kunnen komen. “Het kabinet heeft mij verzekerd dat er ruimte is en dat er gezamenlijke oplossingen mogelijk zijn.”