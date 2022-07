Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt weer

Het aantal mensen met corona dat in de ziekenhuizen ligt, is de afgelopen dag verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen nog 1078 mensen die positief zijn getest op het virus. Dat is het laagste aantal in bijna twee weken tijd.

Precies een week geleden bereikte de zomergolf een hoogtepunt in de ziekenhuizen. Toen lagen daar 1149 mensen met corona. Dat betekent dat er in een week tijd 71 bedden zijn vrijgekomen. Daar kunnen mensen met andere klachten worden behandeld, en de artsen en verpleegkundigen die voor ze zorgden kunnen nu op andere plekken worden ingezet of rust krijgen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakt in de cijfers geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken.

De daling komt doordat de opgenomen mensen langzaamaan het ziekenhuis weer kunnen verlaten, en doordat de instroom niet meer stijgt. In de afgelopen dag hebben ziekenhuizen 113 nieuwe patiënten binnen zien komen. Dat is het laagste aantal sinds 6 juli, drie weken geleden.