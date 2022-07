BBB-leider Van der Plas tegen boeren: stop gevaarlijke acties

BBB-leider Caroline van der Plas roept boeren op te stoppen met acties die gevaar opleveren voor mens en omgeving, zoals het blokkeren van snelwegen of het in brand steken van hooibalen. Wel schrijft ze op Twitter de emoties van de boeren goed te snappen en “achter hun strijd” te staan, maar dan moeten de acties wel “binnen de wet zijn”.

Rijkswaterstaat, de politie en veiligheidsregio’s deden woensdag eenzelfde oproep, nadat actievoerders onder meer hooibalen, afval en asbesthoudend materiaal aanstaken op en langs snelwegen. Op de A1 bij Voorst en op de A50 rond Apeldoorn moet verkeer in beide richtingen over de vluchtstrook vanwege blokkades op de weg. Er is nog niemand gearresteerd. De politie zei eerder op de dag dat het “lastig” is om te achterhalen wie de brandstichters zijn.

Nog niet alle wegen zijn alweer geopend. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zei eerder woensdag niet te weten of het voor de avondspits lukt om alles op te ruimen.