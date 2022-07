EuroGames voor lhbti’ers van start in Nijmegen

De EuroGames, een internationaal sportevenement voor lhbti’ers, worden woensdag geopend in Nijmegen. Vier dagen lang zijn er wedstrijden in de stad. Het toernooi vraagt aandacht voor inclusiviteit in de sport en vindt jaarlijks plaats in een Europese stad. Volgens de organisatie doen er meer dan 2000 atleten van allerlei niveaus uit 42 landen mee.

Vorig jaar was Kopenhagen de gastheer, eerder vonden de EuroGames plaats in Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Er zijn medailles te winnen op zeventien onderdelen, waaronder hockey, bridge, tennis, roeien en waterpolo. Naast sport zijn er ook workshops, feesten, tentoonstellingen en theatervoorstellingen.

Op de Waalkade begint om 19.00 uur de feestelijke openingsceremonie van het evenement. Daarbij spreken onder anderen burgemeester Hubert Bruls en de Gelderse gedeputeerde Jan Markink. Ook is er een kleurrijke parade met de vlaggen van alle deelnemende landen en zijn er optredens van Ellen ten Damme, Son Mieux en dj St. Paul.

Zaterdagavond worden de EuroGames afgesloten en wordt het stokje alvast overgedragen aan het Zwitserse Bern, dat het evenement volgend jaar organiseert.