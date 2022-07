In Nistelrode is in de nacht van dinsdag op woensdag een man bij een ruzie neergestoken. De steekpartij gebeurde irond 01.00 uur in een woning aan de Kromstraat in het Brabantse dorp. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht.