Opnieuw verdachte aangehouden in moordzaak Peter R. de Vries

De politie heeft een 27-jarige man aangehouden op verdenking van (indirecte) betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De man werd dinsdagavond gearresteerd in een woning in Helmond. Politie en justitie vermoeden dat hij deelgenomen heeft aan een crimineel samenwerkingsverband dat tegen betaling geweldsklussen verricht. Aan de man zijn beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli vorig jaar in Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later in een ziekenhuis. Tegen de twee vermoedelijke uitvoerders, die kort na de aanslag werden opgepakt, is inmiddels een levenslange gevangenisstraf geëist. De rechtbank stelde de uitspraak onlangs voor onbepaalde tijd uit, omdat het OM na afronding van het proces nieuwe getuigenverklaringen aan het dossier heeft toegevoegd.

Vanaf 4 juli lijkt het onderzoek naar andere mogelijk betrokkenen bij het moordcomplot in een stroomversnelling geraakt. In de penitentiaire inrichting in Lelystad hield de politie toen de 27-jarige Pool Krystian M. in zijn cel aan; hij zou de uitvoerders rechtstreeks hebben aangestuurd. De man zat vast in verband met een liquidatiepoging in Zeewolde in oktober vorig jaar. In Spanje en op Curaçao werden op dezelfde dag ook twee verdachten aangehouden, van 26 en 27 jaar. De drie verdachten zitten allen vast.

Het vermoeden bestaat dat de moord op De Vries te maken heeft met diens rol als vertrouwenspersoon in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, waarin als hoofdverdachte Ridouan Taghi terechtstaat. Eerder werden al de broer en de advocaat van de kroongetuige vermoord. De nieuwe getuige in de zaak tegen de twee uitvoerders, Delano G. en Kamil E., heeft onder meer over de link naar Taghi verklaard.