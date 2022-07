Oproep aan boerenactievoerders: stop met onveilige acties

Vier veiligheidsregio’s in het oosten van het land, Rijkswaterstaat en de politie Oost-Nederland doen woensdagmiddag een oproep aan boerenactievoerders om te stoppen met onveilige acties. De politie onderzoekt wie woensdagmorgen strobalen, afval en asbesthoudend materiaal heeft aangestoken op snelwegen.

Er was woensdagmiddag nog niemand gearresteerd. Eerder op de dag zei de politie dat het “lastig” wordt de brandstichters te achterhalen. De politie volgt ook onlineberichten die gericht zijn tegen bedrijven die woensdag meehelpen om de rommel van de blokkades op te ruimen. Er kan sprake zijn van opruiing en dat is strafbaar, aldus politie en Openbaar Ministerie.

“Met het bewust in brand steken van strobalen, het dumpen van afval waaronder ook asbesthoudende materialen en het uitrijden van mest zijn onveilige situaties gecreĆ«erd door een aantal boeren”, aldus de instanties in een gezamenlijk statement woensdag. “Acties zoals vannacht kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties voor weggebruikers. Het kan ongelukken en brand veroorzaken.” Brand is een groot risico nu het al wekenlang erg droog is en kan vergaande gevolgen hebben, aldus de hulpverleners.

De instanties zeggen er begrip voor te hebben dat demonstrerende boeren “uiting willen geven aan de zorgen die zij hebben.” Maar door de acties zoals die van woensdagmorgen veroorzaken ze schade en onveilige verkeerssituaties. Ook worden hulpdiensten door de blokkades belemmerd in het uitvoeren van hun taak, vinden veiligheidsregio’s, politie en Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat is sinds de ochtend bezig de rotzooi op de weg op te ruimen. Een aantal wegen zijn onderhand weer open, maar een woordvoerder weet nog niet of het gaat lukken alles opgeruimd te hebben voor de avondspits. Op de A1 bij Voorst moet het verkeer in beide richtingen over de vluchtstrook vanwege versperringen op de weg, net als op de A50 rond Apeldoorn. Daar verwacht Rijkswaterstaat de weg rond 16.00 uur schoon te hebben.

Op 15 juli overleed een 56-jarige motorrijder uit Amersfoort toen er om 15.00 uur op verschillende wegen in het land boerenacties waren. Ter hoogte van Beilen blokkeerde een vrachtwagenchauffeur de snelweg, waarna een file ontstond en vervolgens een botsing tussen de motorrijder en een bestelbus. De vrachtwagenchauffeur en de bestuurder van de bestelbus worden verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk.