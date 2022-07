Opruimen puin op snelwegen door acties duurt nog hele ochtend

Rijkswaterstaat is woensdagochtend druk bezig met de boerenacties op en bij snelwegen. “Onze eerste prioriteit is het veiligstellen van de situaties op de weg”, zegt een woordvoerder. Boeren hebben op verschillende plekken op en bij snelwegen mest en puin gestort. Ook zijn hooibalen in brand gestoken. Rijkswaterstaat verwacht zeker de hele ochtend bezig te zijn om alles opgeruimd te krijgen.

Op verschillende plekken in het land, vooral in het midden en oosten, hebben boeren woensdagochtend op- en afritten geblokkeerd, en in sommige gevallen is de hele weg zelfs dicht, vertelt de zegsman van Rijkswaterstaat. Hij spreekt van tientallen meldingen. Onder meer de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is dicht door puin en mest op de weg. Verkeer kan er over de vluchtstrook, maar er staat wel file. Ook de A28 is in beide richtingen dicht bij Staphorst, eveneens door rommel op de weg.

Daarnaast zijn heel veel op- en afritten dicht, bijvoorbeeld op de A12 bij Bunnik, Maarsbergen en Veenendaal-West, en ook op de A30 zijn verschillende op- en afritten afgesloten met rommel. Op sommige plekken zijn hooibalen in brand gestoken.

Rijkswaterstaat heeft extra weginspecteurs opgeroepen, die ter plaatse voor een veilige situatie moeten zorgen. Geprobeerd wordt spullen op de weg zo snel mogelijk weg te krijgen. “Maar daar gaat wat tijd overheen”, aldus de woordvoerder. Ook worden waar het kan verkeersmaatregelen genomen. Het handhaven van de openbare orde is aan de politie, zegt de woordvoerder. Volgens hem is de politie inmiddels op verschillende plekken aanwezig.

Weggebruikers krijgen het advies zeker woensdag voor vertrek goed te checken waar de problemen zijn en rekening te houden met de situatie op de weg.