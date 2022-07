Regio Nijmegen grootste coronabrandhaard van Nederland

Nergens in Nederland worden zo veel besmettingen met het coronavirus vastgesteld als in Nijmegen en omstreken. De regio Gelderland-Zuid registreerde tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 414 positieve tests. Dat is niet veel minder dan Amsterdam-Amstelland (244) en Rotterdam-Rijnmond (203) bij elkaar.

Veel mensen die in Nijmegen en omgeving positief zijn getest, vertellen bij het bronnenonderzoek dat ze vorige week bij de Vierdaagse zijn geweest. De Gelderse stad was tot en met afgelopen vrijdag het centrum van de Vierdaagse en het toneel van de veelbezochte Vierdaagsefeesten.

Nijmegen heeft voor de derde dag op rij het hoogste aantal positieve tests van heel Nederland. In de stad kregen 236 inwoners te horen dat het coronavirus bij hen is vastgesteld. Daarna volgen Amsterdam (198), Den Haag (103), Eindhoven (102) en Utrecht (99). Andere gemeenten in de buurt van Nijmegen hebben ook relatief veel bevestigde besmettingen, zoals Land van Cuijk (47), Beuningen (35) en Wijchen (33).

In heel Nederland kwamen 4122 besmettingen aan het licht. Voor een woensdag is dat het laagste aantal in zes weken tijd. In de afgelopen zeven dagen zijn 27.632 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 3947 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 21 juni, ruim een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de veertiende dag op rij.