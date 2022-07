Wereldwijde aidsbestrijding loopt vast, waarschuwt VN-programma

Wereldwijd was in een jaar tijd geen afname te zien van het aantal nieuwe hiv-infecties, signaleert VN-programma UNAIDS. De vooruitgang in de aidsbestrijding hapert en ongelijkheid neemt toe, waarschuwt de organisatie in een woensdag gepubliceerd rapport. Dat verschijnt in aanloop naar de internationale aidsconferentie, die vrijdag begint in Montreal, Canada.

Net als in 2020 kwamen er afgelopen jaar 1,5 miljoen nieuwe hiv-infecties bij. Daarmee is het doel niet gehaald, stelt UNAIDS, dat eigenlijk inzette op een miljoen minder hiv-infecties dit jaar. Sinds 1996 is het aantal nieuwe hiv-infecties wel gedaald met 54 procent. Zo’n 650.000 mensen overleden in 2021 aan aids. In 2004 overleden de meeste mensen aan de ziekte. Toen ging het om zo’n 2 miljoen doden.

In Oost-Europa, Centraal-Aziƫ, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en sommige landen van Latijns-Amerika blijft het aantal hiv-infecties toenemen. In West-Europa en West- en Centraal-Afrika neemt het aantal nieuwe infecties met hiv wel af. Bovendien is de afgelopen jaren veel verbeterd in Oost- en Zuidelijk-Afrika, waar volgens het Aidsfonds nog steeds de meeste mensen met hiv leven. Toch is nu merkbaar dat de rappe daling minder snel gaat, aldus het VN-programma.

Risicogroepen die de meeste kans hebben op de ziekte zijn homomannen, transgender personen, sekswerkers, drugsgebruikers en hun seksuele partners. Dat komt omdat ze in veel landen worden gestigmatiseerd en gediscrimineerd, waardoor ze slecht toegang hebben tot medicijnen en preventiemiddelen, zegt het Aidsfonds in een reactie op de cijfers van UNAIDS.

Meisjes en jonge vrouwen in Afrika ten zuiden van de Sahara lopen een twee keer zo groot risico op een hiv-infectie dan jongens van dezelfde leeftijd. Dat komt door gebrek aan voorlichting en onderwijs, en doordat ze geen zeggenschap hebben over het gebruik van een condoom, aldus het Aidsfonds. Directeur van de stichting Mark Vermeulen zegt dat “diepe ongelijkheid in de wereld” de hiv-epidemie in stand houdt. “Zolang mensen niet overal in de wereld op een gelijke manier toegang hebben tot preventie, zorg en medicijnen zal deze epidemie blijven voortduren.”