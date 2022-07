A1 bij Voorst mogelijk tot eind middag dicht

De A1 van Hengelo richting Apeldoorn ter hoogte van Voorst (Gelderland) blijft waarschijnlijk dicht tot het einde van de middag, verwacht een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Inmiddels is er een nieuwe aannemer gevonden die in de nacht van woensdag op donderdag is begonnen met het opruimen van de rommel die daar woensdag uit protest gedumpt is door actievoerende boeren.

“Er wordt hard gewerkt om de weg schoon te maken, maar de verwachting is dat de aannemer toch geruime tijd bezig zal zijn met de werkzaamheden. We houden nu rekening met het einde van de middag.” Het asbest dat op de weg lag is inmiddels gesaneerd, maar de rest van de rommel moet nog worden weggehaald.

De aannemers die in eerste instantie de weg zouden schoonmaken, trokken zich terug na bedreigingen en intimidatie, aldus de woordvoerder. Welk bedrijf de klus nu heeft opgepakt, kon de woordvoerder niet zeggen. “Binnen Rijkswaterstaat hebben we verder gekeken naar andere aannemers die het werk konden doen. Gelukkig hebben we die toen gevonden.”

Verkeer vanuit Hengelo kan omrijden via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28, zo meldt de ANWB. Inmiddels staat er bij de afrit Voorst een file van zo’n 8 kilometer en hebben weggebruikers een vertraging van drie kwartier. Rijkswaterstaat roept weggebruikers die donderdagochtend op pad gaan op om goed de verkeersinformatie te checken en extra alert te zijn op de weg. “Gedurende de dag kunnen er allerlei dingen gebeuren, vooral in bepaalde delen van het land, zoals het oosten en het noorden. Het is heel onvoorspelbaar, dus wees daar bedacht op als je de weg op gaat.”