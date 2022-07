Aannemers ruimen gedumpte troep op A7 niet op vanwege intimidatie

Aannemers die door Rijkswaterstaat zijn gevraagd de gedumpte rommel op de snelweg A7 op te ruimen, beginnen daar niet mee omdat ze geïntimideerd worden. Dat bevestigt een woordvoerster van Rijkswaterstaat Noord-Nederland na berichtgeving van RTV Noord. “Landelijk gaat het om meerdere aannemers”, zegt zij over de intimidaties en bedreigingen. “Eerst leek het noorden buiten schot te blijven, maar dat is dus toch niet het geval.”

In de nacht van woensdag op donderdag dumpten tegenstanders van het stikstofbeleid van het kabinet op drie plekken op de A7 tussen Groningen en Drachten onder meer autobanden. Het verkeer wordt omgeleid via onder meer de vluchtstrook en een parkeerplaats. Ook een dag eerder waren er meerdere afvaldumpingen op snelwegen.

Ter hoogte van Leek werden donderdagochtend autobanden gedumpt. Dat leidde tot een ongeluk met meerdere voertuigen toen op de banden werd ingereden. Niemand raakte gewond. De woordvoerster van Rijkswaterstaat Noord-Nederland waarschuwt weggebruikers om uit te kijken als ze de weg op gaan, “zeker in de nacht”.

Rijkswaterstaat kijkt landelijk wat het kan doen tegen de bedreigingen en intimidaties van aannemers die worden ingehuurd om de rotzooi van demonstranten op te ruimen. Onderzocht wordt of er aangifte gedaan kan worden. “Wat de bedrijven zelf doen, is aan hen”, aldus de woordvoerster. Rijkswaterstaat onderzoekt eveneens of aangifte gedaan kan worden wegens de stortingen en de vernieling van de wegen.