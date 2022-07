Bibliotheken organiseerden minder activiteiten door corona

De bibliotheken in Nederland hebben ook vorig jaar nog last gehad van de pandemie. Niet alleen de uitleen van boeken nam af, ook het aantal georganiseerde activiteiten van bibliotheken lag in 2021 lager ten opzichte van het jaar ervoor. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Het contrast met 2019, het jaar voor de coronacrisis, is erg groot.

Voor de coronacrisis organiseerden alle openbare bibliotheken in Nederland bij elkaar meer dan 220.000 activiteiten. Toen in 2020 de pandemie toesloeg daalde dat aantal met meer dan 35 procent, tot 143.000 activiteiten. Vorig jaar daalde het nog eens met 4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is onder meer te verklaren doordat de bibliotheken verplicht moesten sluiten en er beperkingen golden voor de bezoekersaantallen tijdens de coronacrisis. Ook het aantal boeken dat fysiek werd uitgeleend, slonk fors. Ten opzichte van 2019 werden er vorig jaar ruim 35 procent minder boeken door mensen geleend.

Hoewel het totale aantal activiteiten vorig jaar verder afnam, zijn de activiteiten gericht op educatie en ontwikkeling toegenomen. Het CBS noemt hierbij als mogelijke verklaring dat deze bijeenkomsten iets eerder weer waren toegestaan.

Mensen kwamen minder vaak boeken lenen bij de bibliotheken. Er werd wel meer gebruikgemaakt van de mogelijkheid om e-books en luisterboeken digitaal te lenen. De online-uitleen van e-books groeide in 2020 met meer dan 40 procent ten opzichte van de periode voor de pandemie. Vorig jaar was er wel weer een lichte daling te zien.