A35 bij Almelo in beide richtingen dicht door blokkade tractoren

Een groep trekkers blokkeert donderdag de weg tussen de knooppunten Buren en Azelo, aldus Rijkswaterstaat. De A35 bij Almelo is daardoor in beide richtingen dicht. Volgens de ANWB loopt de vertraging rond de knooppunten snel op.

Op de A35 en op de A1 is inmiddels sprake van ongeveer een halfuur vertraging. Volgens een ANP-fotograaf ter plekke is er politie aanwezig, maar wordt nog niet ingegrepen.

Een politiewoordvoerder laat weten de situatie op de wegen in de gaten te houden. “Als het nodig is, wordt er in afstemming met de gemeente opgetreden.” Of dat gaat gebeuren bij de blokkade bij Almelo, kon de woordvoerder niet zeggen.

De afgelopen tijd zijn er vaker boerenprotesten geweest waarbij trekkers langzaam reden op snelwegen of snelwegen blokkeerden. Daarmee wordt geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Vier veiligheidsregio’s in het oosten van het land, Rijkswaterstaat en de politie Oost-Nederland deden woensdagmiddag al een oproep aan boerenactievoerders om te stoppen met onveilige acties. Woensdagochtend en in de nacht van woensdag op donderdag werden op meerdere snelwegen strobalen, afval en asbesthoudend materiaal gedumpt en aangestoken. Afgelopen nacht veroorzaakte een afvaldumping een auto-ongeluk met meerdere voertuigen op de A7. Niemand raakte gewond.

Op 15 juli overleed een 56-jarige motorrijder uit Amersfoort toen er om 15.00 uur op verschillende wegen in het land boerenacties waren. Ter hoogte van Beilen blokkeerde een vrachtwagenchauffeur de snelweg, waarna een file ontstond en vervolgens een botsing tussen de motorrijder en een bestelbus. De vrachtwagenchauffeur en de bestuurder van de bestelbus worden verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk.