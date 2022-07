Van der Plas voorlopig niet in de media wegens dreigementen

Caroline van der Plas zal de komende tijd niet in de media optreden, omdat ze wordt bedreigd. Dat laat de voorvrouw van de BoerBurgerBeweging (BBB) weten na berichtgeving van RTL Boulevard. “Ik voel me niet veilig op dit moment.” Ze zegt meerdere berichten per week te ontvangen en heeft naar eigen zeggen al haar publieke optredens en werkbezoeken voor deze week en het weekend afgezegd.

“De anti-boerlobby of de anti-BBB-lobby draait op volle toeren. De haatberichten nemen in hevige mate toe en ook doodsbedreigingen komen nu binnen”, aldus Van der Plas. “Kennelijk wordt BBB te groot in de peilingen en vinden mensen dan dat ze haat over je heen mogen storten.”

Van der Plas zegt in contact te staan met de beveiliging van de Tweede Kamer. “Die zitten er bovenop.” Politie en justitie doen desgevraagd geen uitspraken over de bedreigingen omdat ze niet ingaan op individuele gevallen.

De BBB-leider krijgt via sociale media steunbetuigingen van andere Kamerleden. Geert Wilders, de meest bedreigde politicus van het land, noemt het “ellendig nieuws”. “Hou je taai, je bent een kanjer.”

Ook Pieter Grinwis van de ChristenUnie veroordeelt de dreigementen. “Stop daarmee en geef de vrije en veilige democratie ruim baan.” VVD-Kamerlid Thom van Campen wenst haar sterkte, en deelt daarbij meteen een bedreiging die hij zelf via Twitter ontving. “Ik herken het helaas.” Ook Wybren van Haga van de Groep Van Haga betuigt zijn steun en zegt vanwege zijn opvattingen bedreigd te worden. “Daders keihard aanpakken en zeker niet direct weer vrijlaten!”