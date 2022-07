ANWB: vrijdag al grote drukte op vakantieroutes naar het zuiden

Al sinds het middaguur op vrijdag is het erg druk op Europese vakantieroutes richting het zuiden, meldt de ANWB. De verkeersinformatiedienst van de ANWB denkt dat veel vakantiegangers Zwarte Zaterdag – de drukste reisdag op de Europese wegen – willen mijden en eerder zijn vertrokken. Pas tegen het eind van de middag werden de files korter.

In Frankrijk liep de vertraging op Autoroute du Soleil naar de Middellandse zee op tot 2 uur. Ook op de A10 en A63 bij Bordeaux richting de Atlantische kust stond het vast. Het verkeer rond de Spaans-Franse grens had te maken met 1,5 uur extra reistijd. Rond het middaguur meldde de Franse verkeerspolitie 500 kilometer file, voornamelijk door vakantieverkeer.

In Duitsland beginnen de vakanties in het zuiden van het land. Duitse vakantiegangers zijn vrijdagmiddag massaal vertrokken naar Italië, Slovenië en Kroatië. Op de smalle A8 Karlsruhe-Ulm ondervonden vakantiegangers direct al fors oponthoud. Daar liep de wachttijd op tot meer dan 2 uur. Verder was het filerijden op het traject tussen Rosenheim en Salzburg. In de tunnels, zoals de Mont Blanctunnel, Gotthardtunnel en San Bernardinotunnel, waren er vertragingen tot 2 uur.

Vanwege de Grand Prix in de Formule 1 in Boedapest stond er een lange file van Wenen naar de Hongaarse hoofdstad, de vertraging liep daar op tot zo’n 3 uur.