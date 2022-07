Coronagolf zakt naar laagste niveau in ruim een maand

De piek van de zomergolf van het coronavirus komt steeds verder achter ons te liggen. In de afgelopen week zijn iets meer dan 25.000 besmettingen vastgesteld, gemiddeld 3632 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 20 juni, meer dan een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de zestiende dag op rij.

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3238 positieve tests. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal in zeven weken tijd.

In Amsterdam zijn de meeste positieve tests genoteerd. In de hoofdstad werd het coronavirus vastgesteld bij 156 mensen. Daarna volgt Nijmegen met 144 nieuwe gevallen. Rotterdam telt 88 positieve tests, Eindhoven 74, Den Haag 71 en Utrecht 64.

In de afgelopen vier dagen voerde Nijmegen de lijst aan. In andere gemeenten in de regio, zoals Land van Cuijk, Beuningen en Wijchen, zijn ook veel mensen positief getest. Veel van die mensen zeggen bij bronnenonderzoek dat ze vorige week bij de Vierdaagse en de bijbehorende feesten zijn geweest.

Het zogenoemde reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, staat net als dinsdag op 0,84, het niveau van eind april. Het cijfer betekent dat een gemiddelde groep van honderd mensen met corona 84 anderen besmet. Die dragen het virus over aan ongeveer 70 anderen en die steken vervolgens zo’n 59 mensen aan. Bij elke stap zijn er minder besmettingen. Als dat lange tijd doorgaat, kan de epidemie op den duur langzaamaan uitdoven.