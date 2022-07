Flevoland: boeren moeten protestvlaggen voor 6 september opruimen

Demonstrerende boeren in Flevoland krijgen nog ruim een maand de tijd om hun opgehangen protestvlaggen zelf weg te halen. De provincie en de zes gemeenten in Flevoland vragen de boeren om de vlaggen en de protestborden voor 6 september te verwijderen uit de openbare ruimte, en om geen nieuwe vlaggen op te hangen. Na 6 september worden de borden en vlaggen weggehaald. En als vlaggen gevaar op de weg veroorzaken, worden ze “sowieso verwijderd”.

De provincie Zuid-Holland riep boeren deze week op om hun spandoeken en protestvlaggen voor 5 augustus weg te halen, een maand eerder dan Flevoland.

Flevoland zegt dat de protestacties zijn veranderd. In de afgelopen dagen zijn op meerdere plekken snelwegen geblokkeerd, onder meer door er afval op te dumpen. “Iedereen heeft het recht om te protesteren, maar als overheden in Flevoland roepen we op om gevaarlijke situaties te voorkomen. Automobilisten vragen we om voorzichtig te zijn op de wegen in Flevoland en hinderlijke situaties door te geven, zodat we actie kunnen ondernemen.”

Werknemers van bedrijven die de omgekeerde Nederlandse vlaggen moesten weghalen, zijn op meerdere plekken in het land bedreigd. In het Gelderse Winterswijk is het opruimen daarom een tijdje gestopt. In Oldebroek, ook in Gelderland, werd iemand belaagd bij het weghalen van vlaggen en in de voortuin van de burgemeester werd een omgekeerde vlag neergezet.

In het Brabantse Deurne zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen aan het gemeentehuis opgehangen, meldt het Eindhovens Dagblad, vlak na een oproep van de gemeente om de vlaggen uiterlijk zondag weg te halen uit de openbare ruimte.