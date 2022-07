NL-Alert vanwege grote brand in Gelderse Beesd

Vanwege een zeer grote brand aan de Industrieweg in het Gelderse Beesd is donderdagavond een NL-Alert verstuurd, meldt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De brand is uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw. Er komt veel rook vrij en eerder op de avond was ook een explosie te horen, meldt een woordvoerder.

Omdat er mogelijk gasflessen in het pand aanwezig zijn, worden mensen op 200 meter afstand gehouden. Omwonenden wordt aangeraden binnen te blijven.

Rijkswaterstaat meldt dat de A2 van Utrecht naar ‘s-Hertogenbosch tussen Beesd en Geldermalsen dicht is als gevolg van “slecht zicht door rookontwikkeling”. Op beelden is te zien hoe grote, zwarte rookwolken vrijkomen.

De veiligheidsregio vraagt mensen om hulpdiensten de ruimte te geven. “We zien nog veel mensen buiten staan.”