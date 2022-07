Deelnemers Pride Walk demonstreren voor meer gelijkheid lhbti’ers

In Amsterdam lopen enkele duizenden mensen mee met de jaarlijkse Pride Walk, een demonstratie voor gelijke rechten voor lhbti’ers wereldwijd. De wandeltocht, die kan worden gezien als de aftrap van de Pride Amsterdam-week en die dit jaar voor de 10e keer wordt gehouden, is rond het middaguur begonnen op de Dam en eindigt in het Vondelpark.

De deelnemers aan de optocht dragen regenboogvlaggen en Progress Pride-vlaggen, die staan voor nog meer diversiteit in de regenbooggemeenschap. Ook zijn er spandoeken met teksten als ‘Queer liberation’ en ‘We are here, we are queer, refugees are welcome here’.

In het Vondelpark openen cultuurminister Robbert Dijkgraaf en burgemeester Femke Halsema de Pride Amsterdam-week, die na de coronajaren nu weer als vanouds gaat plaatsvinden. Hoogtepunt wordt de jubileumeditie van de Canal Parade, de traditionele botenparade door de Amsterdamse grachten. Die wordt volgende week zaterdag voor de 25e keer gehouden.

Het thema dit jaar is My Gender, My Pride. Daarmee vraagt de organisatie extra aandacht voor groepen die zijn achtergebleven bij de seksuele emancipatie, zoals personen die transgender of non-binair zijn. In de Pride Walk lopen vertegenwoordigers van deze groepen voorop.

Onder de deelnemers is ook schrijver Splinter Chabot, Voor AT5 zei hij mee te lopen omdat het “in meer dan zeventig landen strafbaar is om homoseksueel te zijn, in elf landen staat er de doodstraf op. Dat zegt iets over of je mag zijn wie je wilt zijn”. Chabots debuutroman Confettiregen werd onlangs verkozen tot mooiste queerboek van Nederland.