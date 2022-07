Directeur Floriade verwacht opnieuw minder bezoekers

De noodlijdende Floriade houdt er opnieuw rekening mee dat er minder bezoekers komen dan eerder verwacht. De wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere schroefde het totaalaantal verwachte bezoekers eerder al terug van 2 miljoen naar 1,2 miljoen, maar directeur Hans Bakker zegt in De Telegraaf dat hij “nu al blij” zou zijn met 680.000 betalende gasten.

De Floriade zei onlangs nog meer kaartjes te hebben verkocht door acties en een prijsverlaging in de afgelopen weken. “We hebben even gedacht dat we met goedkopere tickets het tij konden keren, maar dat valt tegen”, aldus Bakker in de krant.

Volgens de directeur hebben onder meer de coronapandemie en de gevolgen daarvan roet in het eten gegooid. Daardoor is het lastig om vanuit het verre buitenland naar Almere te komen, verklaart Bakker. In eigen land spelen volgens hem onder meer de dalende koopkracht de Floriade parten. “Mensen kiezen daardoor voor bekende attracties als ze een dagje uit willen en niet voor een Floriade, die ook nog eens negatief in het nieuws komt.”

Vorige maand stapten de zes wethouders van Almere op vanwege tegenvallende bezoekersaantallen van de Floriade. Die bezoekersaantallen zorgden voor een verlies van tientallen miljoenen voor de gemeente Almere en de Floriade BV. De Floriade kreeg tot juni 232.500 ​bezoekers, een derde van het verwachte aantal​. Dat kwam volgens onderzoek onder meer door een te hoge entree.

Het evenement wordt eens in de tien jaar gehouden. Dit jaar duurt de Floriade tot en met 9 oktober. Bakker vindt dat over een mogelijke volgende editie heel goed moet worden nagedacht. “Dat het financieel tekort op deze manier volledig ten laste van een gemeente komt, kan niet meer. De tuinbouwsector, het Rijk en provincies zouden bij een volgende editie van de Floriade een deel van het risico voor hun rekening moeten nemen.”