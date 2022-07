Remkes vindt livestream stikstofgesprek geen goed idee

Bemiddelaar Johan Remkes vindt het geen goed idee om het gesprek over het stikstofbeleid via een livestream uit te zenden. “Dat is niet bevorderlijk voor het proces”, zegt zijn woordvoerder desgevraagd.

Het is beter om elkaar tijdens een fysieke bijeenkomst “in de ogen te kunnen kijken”, voegt hij daaraan toe.

Actiegroep Farmers Defence Force wil dat er een livestream komt van het gesprek over het stikstofbeleid tussen LTO-voorzitter Sjaak van der Tak en bemiddelaar Johan Remkes. Het is echter geen een-op-eengesprek tussen Remkes en de LTO, benadrukt de woordvoerder van Remkes.

Het gaat om een breed gesprek tussen het kabinet en verschillende agrarische organisaties, onder begeleiding van bemiddelaar Remkes. Er zijn vijftien organisaties uitgenodigd – “een dwarsdoorsnede van de agrarische sector” – waaronder de LTO, zegt de woordvoerder. Dat gesprek vindt vrijdag plaats.

Na aanvankelijke aarzeling heeft de LTO recent besloten om toch aan het gesprek deel te nemen. Het is nog niet bekend hoeveel organisaties ingaan op de uitnodiging om over de stikstofplannen van het kabinet te praten. Dat wordt begin komende week duidelijk.