Deel stadion Roda met Wereld Muziek Concours ontruimd om brand

Een deel van het stadion van Roda JC in Kerkrade is zondagmiddag ontruimd om een grote brand in een naburig hotel. De hulpdiensten sloegen groot alarm, omdat in het stadion het Wereld Muziek Concours plaatsvindt.

De brandweer bestrijd het vuur in het dak van het hotel met groot materieel. Onbekend is of er nog mensen binnen zijn.

In het stadion vinden zondagmiddag mars- en showwedstrijden plaats. Het stadion is gevuld met vele duizenden toeschouwers uit vele landen. Veel mensen staan inmiddels buiten op de parkeerplaatsen bij het stadion. Ook korpsen die deelnemen aan de wedstrijden zijn naar buiten gekomen.

De vlammen van de vuurzee in het hotel waren in het stadion te zien en laaiden hoog op.