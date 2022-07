Kamerleden willen ‘bewijs’ stoppende veehouders en natuurherstel

Kamerleden Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Pieter Omtzigt willen weten welke garanties er zijn dat de natuur zich herstelt als veehouderijen stoppen. In 26 nieuwe Kamervragen aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) willen ze ook weten hoeveel veehouderijen in Natura 2000-gebieden moeten stoppen om te voldoen aan de door het kabinet gewenste stikstofreductie van 95 procent.

“Kunt u een overzicht geven dat het causale verband aantoont tussen de in het verleden specifiek opgekochte veehouderijbedrijven en natuurherstel in nabijgelegen natuurgebieden”, is een van de vragen van de Kamerleden aan de minister.

Naast het aantal veehouderijen dat zou moeten stoppen, willen beide Kamerleden ook de omvang van deze bedrijven weten. De minister moet daarbij tevens in kaart brengen of deze bedrijven nu neveninkomsten hebben uit zaken als een boerencamping, bed and breakfast of een boerenwinkel.

De Kamerleden willen inzicht in het aantal mensen dat direct of indirect wordt getroffen als een veehouder zijn bedrijf beÃĢindigt. Het gaat dan niet alleen om de veehouder en eventuele werknemers, maar ook om toeleveranciers en afnemers. Beiden willen weten hoeveel arbeidsplaatsen er komen te vervallen als de kabinetsplannen worden uitgevoerd.