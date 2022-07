Politie zoekt inzittenden auto in onderzoek afvaldumping snelwegen

In het onderzoek naar wie afval op snelwegen in het noorden van Nederland heeft gedumpt afgelopen week, is de politie op zoek naar de inzittenden van een auto die op de A7 bij afslag Leek betrokken waren bij een ongeval daar. Het ongeluk vond in de nacht van woensdag op donderdag plaats op een plek waar puin en autobanden op de snelweg waren gedumpt, aldus de politie zondag.

De auto raakte volgens de politie bij het ongeval beschadigd. In de auto, een Peugeot, zaten vier mensen. Het voertuig is is onderaan de afslag Leek voor het laatst gezien. De politie wil de inzittenden van het voertuig spreken, omdat zij mogelijk belangrijke informatie hebben over de situatie op de A7 bij Leek.

Eerder meldde de politie rond het onderzoek al dat een automobilist die op de A32 bij Meppel op een stapel hooibalen met balken reed aangifte heeft gedaan. Ook op de A7 bij Frieschepalen vond een ongeval plaats. De bestuurders bleven in alle gevallen ongedeerd, maar de schade aan de voertuigen is aanzienlijk. “Personen die afval dumpen nemen bewust het risico dat weggebruikers mogelijk levensgevaarlijk gewond raken”, stelde de politie eerder.