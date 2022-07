Ruim 1 miljoen kijkers zien PSV Johan Cruijff Schaal binnenhalen

De strijd om de Johan Cruijff Schaal is zaterdagavond op televisie bekeken door zo’n 1,1 miljoen mensen. Dat meldt de Stichting Kijkonderzoek (SKO). De met 5-3 door PSV gewonnen wedstrijd tussen de bekerwinnaar uit Eindhoven en landskampioen Ajax was te zien op zowel FOX als ESPN.

Om de wedstrijd te zien, stemden de meeste kijkers in eerste instantie af op FOX. De eerste helft, waarin PSV voor kwam te staan, werd volgens SKO gezien door 732.000 mensen. Na de rust waren dat er 280.000. Bij ESPN keken er de eerste helft 637.000, waarvan er bij de tweede helft nog zo’n 562.000 over waren.

De best bekeken programma’s van de zaterdag werden uitgezonden op NPO 1. Met 1.261.000 kijkers staat het NOS Journaal van 20 uur daarbij op de eerste plaats. Het NOS Journaal van 18.00 uur staat met 901.000 op de tweede plek en op drie volgt realityserie Een Huis Vol, waar om 19.00 uur 781.000 op afstemden. De vierde plek is voor EenVandaag (767.000), en de herhaling van de voorstelling Met de kennis van nu van Youp van ’t Hek was met 739.000 kijkers goed voor een vijfde plaats in de kijkcijferlijst.