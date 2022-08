Aantal gevallen apenpokken stijgt licht naar 925

Het apenpokkenvirus is bij 925 mensen in Nederland vastgesteld. Dat zijn er 47 meer dan bij de laatste update afgelopen donderdag. Sinds vorige week maandag zijn 107 mensen positief getest. Dat is op weekbasis de kleinste toename sinds 4 juli, maar volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden over de ontwikkeling van de ziekte.

De meeste positief geteste mensen zijn mannen die seks hebben met mannen. Een deel van die groep kan zich daarom sinds vorige week preventief laten vaccineren. Het virus is ook vastgesteld bij zes vrouwen, evenveel als afgelopen donderdag, en bij een kind.

De regio Noord-Holland en Flevoland heeft de meeste bevestigde besmettingen, namelijk 570. Onder meer Amsterdam valt daaronder. Daarna volgt de regio West met 146 vastgestelde apenpokkengevallen. Zes mensen in Nederland zijn in een ziekenhuis behandeld vanwege de klachten die gepaard gaan met een besmetting met het apenpokkenvirus.

Voor zover bekend is in Nederland niemand overleden door toedoen van het virus. In Spanje zijn zeker twee mensen na besmetting overleden. Brazilië en India hebben elk één overlijden geregistreerd. Het zijn de eerste doden door apenpokken buiten Afrika. Eerder waren drie sterfgevallen in Nigeria en twee in de Centraal-Afrikaanse Republiek genoteerd, en maandag meldde Ghana zijn eerste sterfgeval.