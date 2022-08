Agractie belt met stikstofbemiddelaar Remkes

Boerenbeweging Agractie belt maandag met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Bart Kemp van Agractie is op het verzoek van de bemiddelaar tussen kabinet en boeren ingegaan, om de mogelijkheden te bespreken om vrijdag fysiek bij elkaar te komen. Vrijdag worden de voorwaarden besproken om te kunnen onderhandelen over het stikstofbeleid.

Tot nu toe heeft alleen LTO Nederland toegestemd in een verkennend gesprek op vrijdag. Agractie en Farmers Defence Force hebben tot nu toe nog geen besluit genomen. Eerder waren zij stelliger en was praten met Remkes, die de boeren als niet-onafhankelijk zien in de discussie, geen optie.

Nu lijkt er toch ruimte. Kemp zei zaterdag alleen een gesprek te overwegen als gesproken kan worden over het verdwijnen van de stikstofnormen in natuurgebieden. Als er “geen zicht op is dat dit bespreekbaar is, dan heeft een gesprek geen zin”, zo zei Kemp. Boeren protesteerden de afgelopen tijd tegen de stikstofplannen van het kabinet, ze voerden onder meer actie op snelwegen.