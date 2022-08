Agractie: weten nog niet of we in gesprek gaan met Remkes

Boerenbeweging Agractie weet nog niet of de groep in gesprek gaat met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Dat laat Erik Luiten van de actiegroep maandag weten, nadat Remkes met Agractie had gebeld om de mogelijkheden te bespreken om bij elkaar te komen op vrijdag.

“Het gaat ons om twee dingen: de rol van Remkes en hoeveel ruimte er is voor inhoudelijke zaken”, vertelt Luiten. “Geen enkele boer heeft veel vertrouwen in de onafhankelijke positie van Remkes. We wilden weten hoe hij toch die onafhankelijkheid kon bewaren. Hij heeft ons nu verzekerd dat we als gelijkwaardige partners van het kabinet aan tafel zitten.” Dat stelde de actiegroep wel iets gerust, aldus Luiten. Agractie vond het begin juli “onzin” dat Remkes werd aangesteld als bemiddelaar, vanwege zijn betrokkenheid bij een eerdere rapport over stikstof en door de rol die hij als informateur heeft gespeeld bij het vormen van kabinet Rutte IV.

Nu Remkes heeft verzekerd onafhankelijk te zullen zijn, is het volgens Agractie afwachten welk antwoord het kabinet geeft op de inhoudelijke punten die de actiegroep wil bespreken. “We willen de ruimte krijgen om te spreken over de punten die wij hebben genoemd.” Zo wil de actiegroep onder meer dat boeren een natuurvergunning krijgen, dat er ruimte is voor innovatie en dat de overheid niet vastlegt in de wet wat de grens is waarbij de natuur aangetast wordt door de neerslag van stikstof.

Het is volgens Luiten onduidelijk wanneer het kabinet met een antwoord komt op de vraag van Agractie om de inhoudelijke punten te bespreken. Hij weet daarom niet zeker of de club vrijdag al aansluit aan tafel bij Remkes.