Drie kerken verlicht in regenboogkleuren tijdens Pride

Onder het motto #liefdeisvooriedereen verlicht KRO-NCRV tijdens Pride vanaf 1 augustus drie kerken in Nederland in regenboogkleuren. Behalve de Westerkerk in Amsterdam, die vorig jaar als enige op deze manier werd verlicht, doen dit jaar ook de Domkerk in Utrecht en de katholieke Dominicanenkerk in Zwolle mee.

KRO-NRCV wil met het initiatief laten zien dat liefde voor iedereen is, ongeacht iemands seksuele voorkeur. De kerk in Zwolle wordt op 1 en 2 augustus als eerste verlicht. De kerken in Utrecht en Amsterdam volgen op 3, 4 en 5 augustus.

In alle deelnemende gebedshuizen worden gedurende de week bovendien radioprogramma’s van KRO-NCRV gemaakt. Zo zijn Spraakmakers (NPO Radio 1) en De ochtend van 4 (NPO Radio 4) die dagen live vanuit Zwolle te horen. De Wild in de middag (NPO Radio 2) en Volgspot (NPO Radio 5) worden vanuit Utrecht en Amsterdam gemaakt.