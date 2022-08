Minder dan 900 patiënten met corona in de ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 892 patiënten met corona, valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vorige week zakte het aantal besmette patiënten in de ziekenhuizen voor het eerst in weken al tot onder de 1000.

Op de verpleegafdelingen worden maandag nog 851 mensen met corona verzorgd. Dat zijn er 44 minder dan afgelopen vrijdag. De intensivecareafdelingen behandelen op dit moment 41 coronapatiënten, één patiënt minder dan vrijdag.

Afgelopen dag werden er 93 nieuwe patiënten met corona opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is het laagste aantal nieuwe opnames sinds begin juli.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die worden opgenomen omdat ze ziek zijn geworden van het coronavirus en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen, maar toevallig ook besmet blijken.