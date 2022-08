Plofkraak in toeristisch gebied Volendam, politie zoekt getuigen

In het centrum van Volendam is maandag een plofkraak gepleegd op een geldautomaat in een winkelpand. Dat gebeurde iets voor 03.30 uur bij de Haven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is daar aanwezig om eventuele explosieven die nog in het pand liggen, op te ruimen.

De plofkraak vond plaats in een toeristisch winkelgebied in het vissersdorp. Door de explosie is de pui van de winkel flink beschadigd. Er is niets buitgemaakt en ook zijn er volgens de politie geen gewonden gevallen.

Getuigen zagen na de explosie twee donker geklede verdachten ervandoor gaan op een motorscooter. Ze zouden via de Brugstraat zijn gevlucht. De politie is daarom op zoek naar getuigen en camerabeelden van de explosie en van de verdachten.

Ook is de politie op zoek naar een iemand op een racefiets met een hoofdlampje op de helm die vlak voor het incident in de straat fietste. Mogelijk zou deze persoon meer informatie kunnen hebben over de plofkraak.