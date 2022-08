Schiphol laat weer meer vertrekkende passagiers toe

Schiphol kan weer meer reizigers aan dan in de maand juli. In augustus kunnen 73.000 passagiers worden vervoerd, een paar duizend meer dan het maximum in juli. Schiphol heeft meer beveiligers aangenomen waardoor het de zomerdrukte beter aankan. Een tekort aan personeel leidde er de afgelopen maanden regelmatig toe dat het op de Amsterdamse luchthaven te druk werd.

Het verwachte aantal passagiers in de eerste week van augustus is nog wel dagelijks gemiddeld duizend te hoog, waardoor luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties wederom naar hun passagiersaantallen moesten kijken. Vorige maand moest het dagelijkse aantal passagiers gemiddeld met 13.500 omlaag.

Schiphol zei eerder dat de maatregelen om de drukte en de hoge werkdruk aan te pakken voor het eerst hun vruchten afwerpen. Er zijn ongeveer tweehonderd nieuwe beveiligers aangenomen. Ook is er een sociaal akkoord afgesloten tussen Schiphol en de vakbonden, met onder meer een zomertoeslag voor werknemers.