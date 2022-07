Treinstoring Rotterdam verholpen, NS zet extra treinen in

De storing bij een verkeersleidingspost van spoorwegbeheerder ProRail in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag rond middernacht verholpen. De storing zorgde er zondagavond voor dat het treinverkeer in de regio enkele uren werd stilgelegd. De NS laat weten gedurende de nacht zoveel mogelijk extra treinen in te zetten om alle gestrande reizigers alsnog naar huis te kunnen brengen.

Vanwege de storing kon ProRail een tijdlang niet zien waar de treinen zich bevonden. Dat was onveilig. “Het lijkt erop dat een server in de systemen van de verkeersleiding niet goed functioneert”, legde een woordvoerster van ProRail tijdens de storing uit. “Ook springen de seinen hierdoor vanwege veiligheidsredenen op rood, waardoor er niet gereden mag worden.”

De storing trof alle treinen van en naar Rotterdam en Dordrecht, aldus een NS-woordvoerder. Ook treinen op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam Centraal en Breda reden niet.

ProRail laat op Twitter weten dat de oorzaak van de storing nog verder zal worden onderzocht, om een dergelijk probleem in de toekomst beter te kunnen voorkomen. ProRail raadt reizigers aan een reisplanner te raadplegen voor de meest actuele reisinformatie.