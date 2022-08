Zomergolf verliest steeds meer kracht: zo’n 2000 nieuwe gevallen

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn iets meer dan 2000 coronabesmettingen aan het licht gekomen. Dat is het laagste aantal sinds 13 juni, bijna vijftig dagen geleden. Daarmee verliest de zomergolf, die begin juni aanzwol en half juli piekte, steeds meer kracht.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen dag 2066 positieve tests. Vorige week maandag waren er bijna 2500 nieuwe gevallen, de maandag daarvoor ruim 3200 en nog een week eerder meer dan 4000. De cijfers zijn niet volledig. Het RIVM krijgt alleen bericht van positieve uitslagen van tests die op de GGD-locaties zijn uitgevoerd. Zelftests worden niet meegeteld.

Rotterdam telde in de afgelopen dag de meeste positieve tests, namelijk 99. In Tilburg kregen 91 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Daarna volgen Den Haag (88), Amsterdam (70), Nijmegen en Land van Cuijk (beide 53) en Utrecht (41). Voor het eerst sinds 12 juni hebben alle gemeenten minder dan 100 positieve tests. De regio Nijmegen was vorige week de grootste brandhaard van het land. Veel mensen die daar positief testten, gaven aan dat ze op de Vierdaagse en de bijbehorende feesten zijn geweest.

In de afgelopen zeven dagen zijn 22.831 besmettingen vastgesteld, 20 procent minder dan een week eerder. Gemiddeld komt het neer op 3262 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 18 juni. Het gemiddelde daalt voor de negentiende dag op rij, na anderhalve maand van vrijwel onafgebroken stijging.