Harbers: langere beperkingen op Schiphol buitengewoon vervelend

Schiphol ziet zich “helaas” genoodzaakt ook dit najaar een rem te zetten op het aantal passagiers dat per dag op reis kan. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van “een buitengewoon vervelende situatie” waarvan opnieuw veel mensen last zullen hebben.

Harbers sprak eerder al de verwachting uit dat door personeelstekorten op Schiphol de hele zomer beperkingen zullen gelden om de passagiersstroom op de luchthaven beheersbaar te houden. “Helaas zal ook de herfstvakantie, alsmede de periode hiernaar toe, met drukte te kampen hebben.”

De maatregel is volgens de bewindsman nodig omwille van de veiligheid van passagiers en medewerkers, en voor “het creĆ«ren van een betrouwbaar proces op de luchthaven”. Niet alleen de beveiliging komt handen tekort, dat geldt ook voor andere diensten. Een lager aantal reizigers moet ook helpen om bij verstoringen een “sneeuwbaleffect” te voorkomen.