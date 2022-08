PSV trapt in Monaco af voor voorronden Champions League

PSV wil in de uitwedstrijd tegen AS Monaco een goede uitgangspositie verwerven voor een plaats in de play-offs van de voorronden voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League. “Maar dat zal niet meevallen”, verwacht de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij. “We spelen tegen een topploeg.”

De zege op Ajax in Amsterdam van afgelopen zaterdag en winst van de Johan Cruijff Schaal (5-3) hebben PSV goed gedaan. “Het zelfvertrouwen is gegroeid maar drie treffers tegen krijgen is ook te veel”, vindt Van Nistelrooij. “AS Monaco kan je ook niet vergelijken met Ajax. Ze spelen een ander spelletje.”

PSV voetbalt volgende week in Eindhoven de return tegen de nummer 3 van het vorige seizoen in Frankrijk. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs van de voorronden. Daarin wacht een ontmoeting met Benfica, Midtjylland, Rangers FC of Union.

Het duel tussen AS Monaco en PSV begint om 20.00 uur.