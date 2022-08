Raad van State neemt tijdelijk besluit over Circuit Zandvoort

De Raad van State besluit dinsdag of de natuurvergunning van het circuit van Zandvoort tijdelijk wordt opgeschort. Milieuorganisaties gingen in hoger beroep, nadat de rechtbank in Haarlem in april hun bezwaren tegen het circuit ongegrond had verklaard. Als de vergunning wordt geschorst, is het mogelijk dat de Grand Prix van de Formule 1 op Zandvoort in september niet doorgaat. Een definitieve uitspraak over de natuurvergunning volgt in 2023.

Natuur- en milieuorganisaties Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Mobilisation for the Environment (MOB) vinden dat het circuit geen natuurvergunning had mogen krijgen. Volgens de milieuorganisatie klopt de gebruikte stikstofrekensom niet. MOB zegt dat het racen meer schade veroorzaakt aan de beschermde natuur rond het circuit dan uit de rekensom blijkt.

De rechtbank oordeelde in april dat de maximale stikstofuitstoot altijd minder zou zijn dan in de oude situatie was toegestaan. Dat komt omdat vroeger het circuitterrein het hele jaar gebruikt mocht worden voor auto- en motorsportactiviteiten en andere grote evenementen, waaronder de Formule 1. In de huidige vergunning is dit beperkt tot een aantal dagen. Ook is er in de huidige vergunning een grens afgesproken van maximale stikstofuitstoot.

Circuit Zandvoort zei in april het hoger beroep met vertrouwen tegemoet te zien, net als andere rechtszaken om de Formule 1 tegen te houden. “Dit was de 35e juridische procedure die we hebben gevoerd voor een vergunning of een aanvraag, en we zijn voor de 35e keer in het gelijk gesteld”, zei circuitdirecteur Robert van Overdijk in reactie op de uitspraak van de rechtbank in Haarlem.

Het gaat dinsdag om een voorlopige uitspraak. De natuur- en milieuorganisaties vragen om de natuurvergunning te schorsen in afwachting van een definitieve uitspraak in 2023.