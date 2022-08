Schaduw wordt steeds belangrijker

De trend dat de Nederlandse zomers steeds warmer worden is een blijvertje. Men zocht de laatste maanden dan ook noodgedwongen massaal verkoeling aan zee, aan de waterplassen en rivieren in ons land en in de eigen tuin.

Maar de opwarming van de aarde maakt ook dat mensen maatregelen zullen moeten treffen om de schaduw meer op te kunnen zoeken en door bijvoorbeeld een pergola met groene begroeiing hun woning koeler houden in de zomer.

Hittestress

Misschien denk je nu nog dat temperaturen van 35 graden of hoger uitzonderlijk zijn in Nederland. Maar als de klimaatverandering verder doorzet, moeten we de komende decennia rekening houden met veel meer extreme warmte. De gevolgen van hitte zijn verstrekkender dan vaak wordt gedacht, blijkt uit onderzoek.

Extreme hitte is namelijk slecht voor mens, natuur en maatschappij. Het kan leiden tot slaapproblemen en klachten veroorzaken als hoofdpijn en ernstige ademhalingsproblemen. Zelfs hartfalen behoort tot de risico’s van hittestress. Maar ook de kwaliteit van het drinkwater neemt erdoor af, de voedselvoorziening wordt moeilijker, het aantal mensen met huidkanker neemt toe, de omzet in winkels loopt terug en de elektriciteitsvoorziening komt erdoor in het geding. We moeten er met z’n allen dan ook echt voor zorgen dat Nederland schaduwrijker wordt.

Groener dan groen

De grote steden in ons land weten dat meer groen schaduw geeft en dat ervoor zorgt ervoor dat de temperatuur omlaaggaat. 10 procent meer groen in de stad leidt tot een temperatuurdaling van een halve graad. Het meest effectief zijn al volgroeide bomen die veel schaduw geven en de hitte regelen via waterverdamping met hun bladeren. Daarnaast zorgen ze voor een aangenamere gevoelstemperatuur.

Pergola’s zijn op pleinen waar geen bomen kunnen worden geplant en waar de hittestress vaak het grootste is, bijvoorbeeld heel effectief. En het advies van deskundigen is ook om meer plantenbakken te plaatsen in de straten. Gras maaien is ook geen goed idee als de warmte stijgt. Het gras wordt namelijk eerder droog en gaat dood waardoor er meer zand naar boven komt dat de hitte reflecteert. Gevolg: het wordt nog warmer.

Meer schaduw creëren

De steden in Nederland zijn er druk mee bezig de leefomgeving aan te passen aan de opwarming van de aarde maar het blijft ook een goed idee om zelf ook eens te denken aan meer schaduw en groen in je eigen tuin of op je balkon. De laatste jaren was de trend om meer tegels en vlonders te gebruiken. In de toekomst zal dat zorgen voor nog meer hitte in je achtertuin. Meer gras, struiken en bomen planten is met het oog op de toekomst echt een beter idee. Maar ook overkappingen aan je huis kunnen een goede uitkomst bieden.

Bovendien kun je ook schaduw creëren door voor zonneschermen aan je huis of schaduwdoeken in je tuin te kiezen. Je hebt zoveel verschillende mogelijkheden! Het houdt het binnen koeler en buiten kun je nog een drankje drinken en genieten van de buitenlucht ook al schijnt de zon meer en feller!