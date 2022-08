Spoedeisende hulp in Zoetermeer deels dicht om personeelstekort

De spoedeisende hulp van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer sluit vanaf deze dinsdag tot 1 oktober een deel van de week de deuren. Reden is het personeelstekort.

De SEH is dicht van dinsdag 08.00 uur tot vrijdag 08.00 uur. Het LangeLand, het enige ziekenhuis in Zoetermeer zelf, heeft met zorginstellingen in de regio afspraken gemaakt over het overnemen van patiĆ«nten die worden doorgestuurd naar de SEH door de huisarts. Mensen die zelf naar het LangeLand komen, zien daar volgens een woordvoerster een informatiebord dat hen doorstuurt naar de huisarts. “En als het echt bloedspoed is, kunnen ze 112 bellen.”

Volgens voorzitter van Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) David Baden is het de eerste keer dat een SEH zo lang en vanwege personeelstekorten dicht moet. Spoedeisende hulpposten moeten weleens een paar uur dicht als zich meer patiĆ«nten melden dan de capaciteit toelaat en ook komt het volgens Baden weleens voor dat een SEH dichtgaat vanwege een verbouwing. “Maar dat is dan voor een dag of twee, niet voor twee maanden.”

Hij verwacht dat de sluiting zal zorgen voor extra drukte en dus langere wachttijden en mogelijk ook tijdelijke sluitingen bij de SEH’s van de omliggende ziekenhuizen. “Vooral vanaf september, want dan zijn de meeste mensen terug van vakantie en wordt het sowieso weer drukker op de SEH’s.”